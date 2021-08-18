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Mersin'de denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi

18.08.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, limandaki 15 numaralı rıhtımda yük boşaltan Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiden, denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti.

Denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi. Denize bırakılan atık sudan alınan numune de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı bir laboratuvara gönderildi.

Bu arada, 2019'un nisan ayından bu yana havadan ve denizden yapılan denetimlerde, denizi kirleten 30 gemiye 51 milyon 926 bin 955 lira ceza kesildiği bildirildi.

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