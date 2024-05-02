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Mersin'de devlet desteğiyle kurulan tesiste ayda 60 ton mantar yetiştiriliyor

AA AA
02.05.2024 11:58
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan mantar tesisinde aylık 60 ton ürün yetiştiriliyor.

İş insanı Suat Dirican, mantar üretim hedefini gerçekleştirmek için 2022'de TKDK'nin "Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi" programına başvurdu.

Dirican, hazırladığı projeyle 4,5 milyon lira hibe almaya hak kazanmasının ardından aynı yıl Hamzabeyli Mahallesi'nde 9 dönümü açık, 2 bin 800 metrekaresi kapalı alanda tesis inşa ettirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik destek verdiği, her odası 20 ton kompost kapasiteli 17 odalı tesiste geçen yıl ilk mantarlar hasat edildi.

İşletmede yetiştirilen kültür ve kestane mantarları, kent genelindeki marketlere pazarlanıyor.

"GÜNLÜK 2, YILLIK 700 TON CİVARINDA MANTAR ÜRETİYORUZ"

Tesis müdürü Erdal Yüksel, AA muhabirine, tesisi uzun araştırmalar sonucu faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Mantarların veriminden memnun olduklarını belirten Yüksel, "İlk mantar hasadını 2023'te yaptığımız tesiste 22'si kadın 40 personel çalışıyor. Günlük 2, aylık 60, yıllık ise 700 ton civarında mantar üretiyoruz." dedi.

Yüksel, ürün satışında pazar problemi yaşamadıklarını ifade ederek, "Ürettiğimiz mantarları kentteki marketlere ulaştırıyoruz. Tesisimiz, bölgenin en büyük mantar üretim tesisidir. Tesiste otomasyonla üretim yapıyoruz. Her şey bilgisayar kontrolünde yürütülüyor." diye konuştu.

Projenin hayata geçmesinde TKDK'nin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, "TKDK bize hem bilgi hem de maddi destek verdi, tesisi yapmamıza önayak oldu. Bu şekilde tesis kurmak isteyenlerin mutlaka TKDK'ye başvurmalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sibel Yıldırım da 5 aydır işletmede çalıştığını, kazancıyla aile bütçesine katkı sunduğunu kaydetti.

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