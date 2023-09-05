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Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

05.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat'ta "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılığa karışan zanlıların Mersin'de olduğu tespit edildi.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda M.N.K, İ.Ç, M.E.A, A.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların, suçtan elde ettikleri parayla altın aldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç, A.Ç. ve M.N.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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