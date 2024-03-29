Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, internet üzerinden çeşitli sahte ilanlarla vatandaşı mağdur eden ve araç almak isteyenleri "sazan sarmalı" yöntemiyle organize şekilde dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u "konutu terk etmeme" olmak üzere 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu arada, organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin 180 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.





