Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira, dijital doküman ve materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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