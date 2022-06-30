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Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

30.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira, dijital doküman ve materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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sosyal medya Gözaltı Mersin

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