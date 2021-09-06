Mersin'de dolandırıldığını öne süren iş insanından kripto para borsasıyla ilgili suç duyurusu

MERSİN (AA) - Mersin'de kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılarına hizmet veren platformundaki hesabına yatırdığı 240 bin doların bilgisi dışında başka hesaba aktarılarak dolandırıldığını iddia eden iş insanı suç duyurusunda bulundu.

İş insanı Beşir B, avukatı aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.

Beşir B, dilekçesinde 2 Eylül'de "soğuk cüzdan"ından (kripto paraların saklanması için kullanılan cihaz) kripto para borsasındaki hesabına 240 bin dolar yatırdığını belirtti.

Bu paranın "Türk lirası" cinsine çevrilmesi yönünde talimat verdiğini kaydeden Beşir B, bir süre sonra talimatını kontrol için hesabına girdiğinde talebi dışında işlem yapıldığını ve hesabındaki paranın başka hesaba transfer edildiğini gördüğünü öne sürdü.

Avukat Ahmet Ekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkili Beşir B'nin dört farklı kripto para borsası aracılığıyla yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Müvekkilinin, 2 Eylül'de 4 farklı kripto para borsasına 900 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini ifade eden Ekin, bir kripto para borsasındaki hesaba yatırılan 240 bin doların bilgisi dışında başka bir cüzdana transfer edildiğini ileri sürdü.

Ekin, müvekkilinin yatırdığı paranın başka bir cüzdana gönderildiğini gördüğünü fakat önüne geçme imkanı bulunmadığı için müdahale edemediğini savundu.

Ekin, olayın ardından hukuk mücadelesi başlattıklarını belirterek, müvekkili Beşir B'nin söz konusu kripto para hesabına yatırım yaparken çift doğrulama sistemini ve diğer prosedürleri uyguladığını fakat yaşanan olayın, kripto para şirketinin güvenlik açığından kaynaklandığını ileri sürdü.

Adli sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Ekin, kripto para borsası şirketinin "ayıplı hizmet"i söz konusu olduğu için müvekkilinin maddi kaybının karşılanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

