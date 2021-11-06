Mersin'de domates yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan domates yüklü kamyonda hasar oluştu.

A.C'nin kullandığı 55 K 20222 plakalı kamyon seyir halindeyken Esenpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kamyondan inen sürücünün ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişi, tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangın nedeniyle domates yüklü kamyonda hasar oluştu.



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