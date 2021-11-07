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Mersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptı

07.11.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptı

Mersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda asayiş uygulaması başlatan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü için bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polis memuru S.G'ye otomobiliyle çarparak bölgeden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı polis memuru Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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