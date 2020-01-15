Mersin'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçedeki bir eğlence mekanına giden S.B, A.Ç, M.B, A.Ç, H.B. ve H.Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ali P. ve Nizamettin K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu Ali P. ve Nizamettin K. yaralandı.

Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali P, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Nizamettin K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

