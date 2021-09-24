Mersin'de eşini öldüren, baldızını da yaralayan zanlı intihar girişiminde bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren, baldızını yaralayan zanlı, intihara teşebbüs etti.

Pazarbaşı mahallesinde kız kardeşinin yanına yerleşen eşi Fatma K. ile tartışan Ö.K. tabancayla ateş açtı.

Fatma K. ile baldızı Özge K'yi yaralayan zanlı, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Fatma K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Özge K. ile Ö.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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