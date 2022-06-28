Mersin'de eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

MERSİN (AA) - Mersin'de, eski nişanlısı 25 yaşındaki Raziye Oskay'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Barış Can U. (24), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve Oskay'ın ailesi de salonda hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Anne Fatma ve baba Murat Oskay da sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

Sanık Barış Can U. savunmasında, "Olay günü konuşmak istedim. Bana hakaret etti. Bir anlık sinirle elimi silaha attım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Raziye'yi yerde görünce kendime geldim. Annemden, babamdan daha çok severdim." ifadelerini kullandı.

Avukatları ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı Barış Can U'nun silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

