YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de ev yangınında 2 Suriyeli bebek öldü

Mersin'de ev yangınında 2 Suriyeli bebek öldü

MERSİN HABERLERİ  | 29.12.2020 18:43 | Son Güncelleme

Mersin'de ev yangınında 2 Suriyeli bebek öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 bebek hayatını kaybetti.

Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, biri yerde biri beşikte 2 bebeği yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri Suriye uyruklu 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de ev yangınında 2 Suriyeli bebek öldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:49
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Asena Eczanesi
Akdeniz
Elmas Eczanesi
Akdeniz
Sucuoğlu Eczanesi
Akdeniz
Çil Eczanesi
Mezitli
Hacettepe Eczanesi
Mezitli
Acil Eczanesi
Toroslar
Nevgül Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.