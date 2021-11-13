Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.T'nin kullandığı 34 NU 4667 plakalı otomobil, Çeşmeli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle evin oda duvarı ile otomobilde hasar oluştu.



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