YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı

Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 28.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Mersin'de evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinde sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen M.K, gözaltına alındı. Evde şişeler halinde 24,5 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan anason, hassas terazi ve 8 etil alkol kutusu ile içi dolu 48 kutu sigara makaronu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
40 yıllık hayal gerçek oluyor
40 yıllık hayal gerçek oluyor

Mersin Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:37
İkindi
15:59
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Limon Eczanesi
Akdeniz
Sancar Eczanesi
Akdeniz
Sucuoglu Eczanesi
Akdeniz
Onur Yılmaz Eczanesi
Mezitli
Seda Eczanesi
Mezitli
Dinçer Eczanesi
Toroslar
Polat Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.