YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Mersin'de evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Yenice Mahallesi'nde bir şüphelinin evinin çatısında kök Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çatıda yaptıkları aramada bir miktar esrar, 61 kök Hint keneviri, bir ruhsatsız av tüfeği ile 36 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Mersin Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:06
Öğle
12:47
İkindi
16:24
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Nida Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Kaplan Eczanesi
Mezitli
Ozan Eczanesi
Mezitli
Ekinci Eczanesi
Toroslar
Kansu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.