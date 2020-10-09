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Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN HABERLERİ  | 09.10.2020 18:51 | Son Güncelleme

Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yenice Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerindeki bir fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Bu sırada kara yolu tedbir amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından D-400 kara yolu araç trafiğine açıldı.

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