Mersin'de fırtına seralara zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.

İlçede sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına, Gözsüzce, Tekeli ve Çubukkoyağı mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

Rüzgarın yanı sıra kısa süreli oluşan hortum da seraların direklerinin yıkılmasına ve naylonlarının yırtılmasına yol açtı.

Ekili ürünlerin zarar gördüğü mahallelerde bazı elektrik direklerinin de telleri koptu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, yazılı açıklamasında çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.



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