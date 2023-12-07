YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de futbol kulübü başkanını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Mersin'de futbol kulübü başkanını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

07.12.2023 14:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde, amatör futbol kulübü başkanının hafif ticari aracında öldürmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Musallagücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44), 21 Kasım'da uğradığı silahlı saldırıda öldürmesiyle ilgili aranan Hakan Y'yi (25) yakaladı.

Operasyonda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Tarsus'ta, 21 Kasım'da hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan Tuncay Gengeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan şüphelinin otomobille kaza yaptığı ve bölgedeki bir motosikleti gasbederek ormanlık alana kaçtığı belirlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta hasarlı binada ceset bulunduOrta hasarlı binada ceset bulundu
Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldıKastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı
6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus silahlı saldırı

Mersin Namaz Vakitleri 7 Aralık Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
12:38
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Perşembe

Tuğçe bucak eczanesi
Tarsus
Meriç eczanesi
Akdeniz
Helin eczanesi
Yenisehir
Hekimoğlu eczanesi
Akdeniz
Veysel eczanesi
Tarsus
Çağdaşkent eczanesi
Toroslar
Demircioğlu eczanesi
Anamur
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.