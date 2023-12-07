Mersin'de futbol kulübü başkanını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Musallagücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44), 21 Kasım'da uğradığı silahlı saldırıda öldürmesiyle ilgili aranan Hakan Y'yi (25) yakaladı.

Operasyonda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Tarsus'ta, 21 Kasım'da hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan Tuncay Gengeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan şüphelinin otomobille kaza yaptığı ve bölgedeki bir motosikleti gasbederek ormanlık alana kaçtığı belirlenmişti.

