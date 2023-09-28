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Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

28.09.2023 13:32 | Son Güncelleme:
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Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak yaptığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi.

Operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yakalanan 14 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Mersin jandarma

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