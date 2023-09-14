Mersin'de günlük kiralık evlere denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin devamı, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günlük kiralanan evlere yönelik çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin il merkezinde gerçekleştirdiği uygulamaya 200 kişilik 29 ekip katıldı. Ekipler, 30 günübirlik tesis ve bu tesislere bağlı 130 evi denetledi.

Denetimlerde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle aranan 25 şüpheli yakalandı. Mevzuata uymadığı belirlenen 5 işletmeye de 149 bin 200 lira ceza kesildi.

