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Mersin'de hacizli araçların parçalarını satan şüpheli yakalandı

12.11.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hacizli araçların parçalarını satan şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, tescil kayıtlarında yakalama, haciz şerhi ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçların parçalarını piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri bulunan M.K'nin, tescil kayıtlarında yakalama, haciz şerhi ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçların bazı parçalarını sökerek sattığını tespit etti.

Şüpheli M.K, iş yerine yapılan operasyonda yakalandı.

İş yerinin deposunda yapılan aramada, yakalama ve haciz şerhi bulunan 4 araca ait tescil belgesi ile parçalanmaya hazır hale getirilmiş farklı model ve markalarda araçlar bulundu. İncelemelerde, bazı araçların da parçalanmış olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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