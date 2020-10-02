Mersin'de hastane musluklarında "lejyoner hastalığı" mikrobuna rastlandığı iddiasına ilişkin açıklama

MERSİN (AA) - Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin musluklarında "lejyoner hastalığına" neden olan mikrop üremelerine yönelik önlem alınmadığı iddiasıyla yapılan "asılsız habere" ilişkin hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

Bahçacı, yazılı açıklamasında, bazı internet sitelerinde hastane musluklarından alınan numunelerde "lejyoner hastalığına" neden olan mikropla karşılaşıldığı ve buna önlem alınmadığı iddialarının yer aldığını hatırlattı.

Sağlık tesislerinde, bağımsız enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından 6 ayda bir periyodik kontrol yapıldığını aktaran Bahçacı, numunelerin analiz edildiğini ve üreme görülmesi durumunda işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

Bahçacı, şu anda herhangi bir bulgu olmadığı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Haberde iddia edilen olayda, hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ilgili yönetmelik kapsamında gerekli çalışmaları yapmış, dekontaminasyon işlemlerini titizlikle uygulamıştır. Alınan tedbirler ve takipler neticesinde ilerleyen dönemlerde alınan kontrol numunelerinde hastalığa yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca yönetmelik gereği hastanemizde tedavi gören hastalara lejyoner hastalığı sürveyansı yapılmaktadır. Şu ana kadar yatan hastalarımızdan alınan numunelerde vakaya rastlanmamıştır. Hastane yönetimi üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getirmiş, haberde iddia edildiği gibi vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak bir tutum içinde olmamıştır. Sağlık tesislerimizde var olan kurullar düzenli olarak çalışmaktadır."