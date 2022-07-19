YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı

19.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de yakınlarının yaşamını yitirdiği hastanede taşkınlık çıkartan gruptaki bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin 25-30 kişilik yakını bahçede taşkınlık çıkardı.

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, taşkınlık çıkartanları yatıştırmaya çalıştı.

Bu sırada, vefat eden M.İ'nin oğlu O.İ, bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalıştı.

Ekipler, müdahale ettikleri O.İ'nin elinden silahı aldı.

Gözaltına alınan O.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Taşkınlık sırasında ve devamındaki olayda, yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyedeGÜNCELLEME - Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer ettiAntalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan olduSabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan oldu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin emniyet

Mersin Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:30
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:06
Yatsı
21:38
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.