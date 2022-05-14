Mersin'de hayatını kaybeden polisin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sinan Çetinkaya'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Çetinkaya (49) için görev yaptığı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Burada, Çetinkaya'nın özgeçmişi okundu ve dua edildi.
Törene, Çetinkaya'nın eşi Ayşe ve oğulları Ahmet Cem ile Eren Çetinkaya, yakınları ve Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve çalışma arkadaşları katıldı.
Daha sonra Osmaniye'ye uğurlanan Çetinkaya'nın naaşı, Şekerdere köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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