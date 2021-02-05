Mersin'de hijyen kurallarını ihlal eden fırının faaliyeti geçici olarak durduruldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, pişirime hazır ekmek hamurlarına hijyen kurallarına aykırı şekilde çeşitli ürünler ilave edilmesinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fırının faaliyeti geçici olarak durduruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, polis ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle, Kırklarsırtı Mahallesi 2620 Sokak'taki ekmek fırınına, sosyal medyadan hijyen kurallarının ihlal edildiği görüntülerinin paylaşılması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içerisine dondurma, çikolata, kek, cips ile çeşitli meyve, sebze ve şarküteri ürünleri eklediği anların görüntülerini paylaştığı belirlenen fırın çalışanı Özcan Mami ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

Fırının faaliyeti de geçici olarak durduruldu.

Mami, denetim sırasındaki sorular üzerine, sosyal medyada paylaştığı ekmeği kendisi için hazırladığını ileri sürdü.

