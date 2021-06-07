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Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

07.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların evlerden hırsızlık anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de 14 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, 14 evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede 2 şüpheliyi tespit etti.

Eşkallerinin suç kayıtlarındaki profille eşleşmesi üzerine kimlikleri tespit edilen N.D. ve F.D. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına, zanlıların çevreyi kontrol ettikten sonra evlere tırmanarak girdiği anlar yansıdı.

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