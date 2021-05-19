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Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

19.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı.

İlçede iki ailenin bireyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan 21 yaşındaki Hazar Tömbül, yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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