Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı

Duruşma öncesinde aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın da bulunduğu bir grup adliye önüne geldi.

Adliye koridorunda duruşması öncesi iki grup arasında çıkan arbede kısa sürede kavga ya dönüştü. Adliye polisi ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği kavgada iki kişi yaralandı.

Gökçen, gazetecilere, hukuk mücadelesinde kız kardeşlerin yanında olmak için Mersin'e geldiklerini belirterek, "Bu duruşmanın sonucunda tutuklama kararı çıkacağını umuyoruz. Aylardır süren davada, nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde sanık hala serbest. Elini kolunu sallayarak geziyor dışarıda. Umuyoruz ki bu duruşmada adalete yönelik ilk adım olacaktır. " diye konuştu.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Ceylan ise konunun takipçisi olduklarını ve bu duruşmada sanığın tutuklanmasını beklediklerini kaydetti.

İstismarın fazla delili olmayacağını dile getiren Ceylan, "İstismarda çocuklarımızın ifadelerini göz önüne alın. Hiçbir çocuk babasına iftira etmez. Neyse onu söyler. Bu travmalar inşallah son bulur." dedi.

