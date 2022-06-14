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Mersin'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

14.06.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şehitler Tepesi Mahallesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ABH 312 plakalı otomobil ile 33 PB 404 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerine Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
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Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
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Akşam
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