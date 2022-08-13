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Mersin'de iki otomobilin çarpışma anı kamerada

13.08.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iki otomobilin çarpışma anı kamerada

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öğretmenler Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Ölen ya da yaralanan olmayan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus güvenlik kamerası kaza

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