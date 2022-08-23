YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

23.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, yaya olarak kaçan sürücülerden birini yakalamak için çalışma başlattı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EFM 375 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki 31 APH 41 plakalı otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar, kaldırıma çarparak durabildi.

İsmi belirlenemeyen araç sürücüsü kazanın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan aynı otomobildeki B.Y, E.Ş, C.A, B.A. ve Meryem Arpacı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Arpacı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandıToros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:
Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldiKütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Mersin Yenişehir Otomobil yaralı

Mersin Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:49
İkindi
16:31
Akşam
19:31
Yatsı
20:51
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Kalçasına kadar açıp...

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Kalçasına kadar açıp...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.