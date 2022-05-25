YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de iki tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de iki tırda çıkan yangın hasara neden oldu

25.05.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iki tırda çıkan yangın hasara neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de seyir halindeki iki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Pozantı Otoyolu Çamalan denetim istasyonu yakınlarında M.P. idaresindeki 05 LH 240 plakalı tır, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken, tırda hasar oluştu.

Diğer olayda ise sürücüsü öğrenilemeyen 27 AKB 800 plakalı salça yüklü tırın Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinde kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandıKartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındıGaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:20
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:29
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.