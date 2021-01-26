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Mersin’de ’İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’ yapıldı

26.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik toplantı salonunda çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya il müdürleri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya il müdürleri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmasında istihdamın önemine işaret eden Vali Su, istihdam konusunda Mersin’de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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