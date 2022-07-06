Mersin'de intihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, tabancayla intihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve 3 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Yalınayak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kocası Ali Dilek'in (31) tabancayla öldürdüğü Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'in (3) cenazelerinin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Yalınayak Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cinayette kullandığı silahla intihar eden Ali Dilek'in cenazesi de Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dilek'in, emniyette 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir apartmanın ilk katında oturan Ali Dilek, dün akşam saatlerinde karısı ve oğlunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.



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