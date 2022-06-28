Mersin'de iş yerinden damlama sulama borusu çalan 2 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çalıştıkları iş yerinden damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atayurt Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 127 paket damlama sulama borusunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayla ilgili iş yerinde çalışan 2 kişi ile boruları satın aldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 iş yeri çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, çalınan paketlerden ele geçirilen 30'u sahibine teslim edildi.
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