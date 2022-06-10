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Mersin'de, İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li belediye meclisi üyelerine tepki

10.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li belediye meclisi üyelerine tepki

MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında İstiklal Marşı'nı okumayan bazı HDP'li meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Meclis toplantısının haziran ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında okunan İstiklal Marşı'na bazı HDP'li meclis üyelerinin eşlik etmemesi, tartışmalara neden oldu.

Cumhur İttifakı meclis üyeleri, "Biz burada İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz." ifadesini kullanan HDP'li meclis üyesi Nuriye Aslan'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine söz alan Gültak, "İstiklal Marşı'nı okumak zorundasınız. O lafınızı şiddetle kınıyorum." dedi.

- "Abdullah Öcalan bebek katilidir"

Tartışmalar sürerken HDP'li meclis üyesi Nevzat Baran'ın, konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri Cumhur İttifakı üyelerinden tepki aldı.

Baran'a tepki gösteren Gültak, "Abdullah Öcalan bebek katilidir, burada onu anamazsın. Bu nedir? Haddini bil. Öcalan'ı andığından dolayı kayıtlara geçsin, gereğini de yapacağız. Bununla ilgili yazıyı bana getirin hemen, gereğini yapacağız, hukuk kararını verir." diye konuştu.

Gültak, toplantının ardından Baran hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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