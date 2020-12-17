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Mersin'de kaçak muayenehaneye operasyon: 2 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 17.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Mersin'de kaçak muayenehaneye operasyon: 2 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir apartman dairesinde kaçak muayenehane açan Suriyeli 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki dairede usulsüz sağlık hizmeti verildiği bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, çok sayıda reçetesiz ilaç, tıbbi cihaz ve ekipman ele geçirildi.

Ekipler, Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı, iş yerini de mühürledi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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