Mersin'de kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir şüphelinin 65 yaşındaki kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki semt pazarına giden A.T'nin (65) kolyesi kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.A. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin adresinde ele geçirilen kolye de sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına, zanlının hızla üzerine koştuğu kadının boynundaki altın kolyeyi çalması, ardından yüzünü gizleyerek bölgeden kaçması yansıdı.



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