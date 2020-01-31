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Mersin'de kadınlar yaptıkları reçelleri satarak 13 kızı okutuyor

MERSİN HABERLERİ  | 31.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Mersin'de kadınlar yaptıkları reçelleri satarak 13 kızı okutuyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, gönüllü ev hanımları, 13 kız öğrencinin eğitim masraflarını turunç reçelinden elde ettikleri gelirle karşılıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes Mahallesi Gönüllü Evindeki kadınlar, bağışlarla aldıkları turunçları, kaynatarak reçele dönüştürüyor.

Kahvaltı sofralarının aranan lezzeti olan reçeller, kavanozlarla talep olan şehirlerdeki müşterilere gönderiliyor. Satıştan elde edilen gelirle 13 kız öğrencinin eğitim masrafları karşılanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'in önemli bir narenciye üretim bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımız hiçbir karşılık beklemeden gurur duyulacak başarılara imza attılar. Pek çok çalışmamızda yanımızda hissettiğimiz gönüllülerimiz şimdi de kız çocuklarının okutulması için turunç reçeli üretiyorlar." ifadesini kullandı.

Gönüllü Evinin Başkanı Afitap Duru da çocukların eğitimine katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
eğitime destek çalışmaları gönüllü projeler Mersin Mezitli Turunç reçeli

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