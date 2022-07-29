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Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında

29.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında

Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Pozcu Mahallesi'nde bir kafenin çalışanı Nihat Çevik, iş yerinin kasasını kontrolünde paraların eksik olduğu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çevik, bir kişinin kasadan para çaldığını belirledi.

Bir gün sonra iş yerine giden Çevik, bu kez de önceden hazırladığı limonata ile bal kavanozu ve kaşığının çalındığını fark etti. Çevik, durumu polise bildirerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Nihat Çevik, AA muhabirine, iş yerlerine 2 gün üst üste hırsız girdiğini söyledi.

Hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıdığını belirten Çevik, "İlk girdiği gün kasadan 1450 lira ve bozuk paraları götürdü. İkinci gün sabah hazırlık için geldiğimde limonatamın olmadığını fark ettim. 'Acaba dökülmüş mü?' diye düşündüm. Dolaba eğildim, balı çıkartmak istedim bal yoktu. Kavanozla birlikte hırsız alıp gitmiş. İlk gün bir, ikinci gün geldiğinde ise 2 kişilerdi. Bal kavanozunun içerisinde özel yaptırdığım bal kaşığı vardı, onu da götürdü. Şikayetçiyim, bal kaşığımı götürmeseydi." diye konuştu.

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Mersin kafe

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