Mersin'de kaldırıma çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.M.A'nın (23) kullandığı 33 BLS 63 plakalı kamyonet, Öğretmenler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda, Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nın çevresindeki kaldırıma çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki C.T. (24) yaralandı.

Yaralılar olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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