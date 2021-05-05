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Mersin'de kaldırımdaki kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

05.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikletten yapılan saldırı anı güvenlik kamerası kaydına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde kaldırımda oturan kişiyi tabancayla yaraladıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta Demirtaş Mahallesi 77123 Sokak'taki kaldırımda oturan M.D, 2 kişinin olduğu motosikletten açılan ateş sonucu yaralandı.

M.D, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında, motosiklette arkada oturan kişinin, yanından geçtikleri M.D'ye tabancayla ateş ettiği görülüyor.

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Mersin silahlı saldırı

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