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Mersin’de kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı

29.08.2022 04:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin’de kanyonda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olduğu belirlenen E.K'yi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K. ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus kanyon

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