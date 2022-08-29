Mersin’de kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin’de kanyonda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olduğu belirlenen E.K'yi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K. ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

