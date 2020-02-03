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Mersin’de Kariyerime İlk Adım Projesi başladı

MERSİN HABERLERİ  | 03.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu kapsamında, Mersin’de ilk kez kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinde üniversite öğrencilerine yeni nesil staj programını içeren Kariyerime İlk Adım Projesini başlattı.Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kentteki kurumsal firmaların insan kaynakları yetkilileri, işveren üst örgütleri, odalar, borsalar ve üniversitelerin işbirliğinde kurulan Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’de Kariyerime İlk Adım Projesi başladı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu kapsamında, Mersin’de ilk kez kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinde üniversite öğrencilerine yeni nesil staj programını içeren Kariyerime İlk Adım Projesini başlattı.
Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kentteki kurumsal firmaların insan kaynakları yetkilileri, işveren üst örgütleri, odalar, borsalar ve üniversitelerin işbirliğinde kurulan Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu çalışmalarına devam ediyor. bu çerçevede, Mersin İŞKUR ile İŞKUR destekli Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu, İş Kulübü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi işbirliğinde başlatılan yeni nesil staj programıyla Mersin’de ilk defa kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinde üniversite öğrencileri kariyerlerine ilk adımı attılar.
Kariyerime İlk Adım Projesi kapsamında üniversite öğrencileri, İŞKUR İş Kulübü liderleri tarafından 3 günlük iş arama becerileri ve mülakat teknikleri eğitimleri alıyor. Daha sonra Profesyonel İnsan Kaynakları Platformuna üye kurumsal firmaların insan kaynakları yetkilileri tarafından yapılan mülakat canlandırmaları kapsamında gerçek bir mülakatı deneyimleme şansına sahip olan öğrenciler, firmalar tarafından stajyer olarak platforma üye firmalarda kariyerlerine ilk adımı atma fırsatı buluyorlar.
Projeyle ilgili bilgi veren Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, işgücü piyasasının bütün paydaşlarıyla işbirliklerini gün be gün arttırdıklarını ve her kesimin ihtiyacına yönelik inovatif projelerle iş hayatına destek olduklarını belirtti. Kariyerime İlk Adım Projesi ile Toros Üniversitesinden 2, Tarsus Üniversitesinden 1 öğrencinin, lojistik sektörünün önde gelen bir firmasında kariyerlerine ilk adımı attıklarını kaydeden Bozkurt, projeye platform üyesi firmalardan yoğun talep olduğunu söyledi.
Üniversitelerin intörn uygulamalarının yaygınlaştığını ve üniversite öğrencilerinin tecrübe eksikliğinin giderilerek iş hayatına hazır halde üniversiteden mezun olmalarını çok önemsediklerini dile getiren Bozkurt, bu çerçevede işgücü piyasasının tüm aktörlerine yönelik destek sunduklarını belirtti.

Mersin’de Kariyerime İlk Adım Projesi başladı

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