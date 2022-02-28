YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

28.02.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta Sami Mert Pehlivan (32), henüz bilinmeyen sebeple 2 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada şüphelilerden biri, Pehlivan'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildi
Sivas'ta kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandıSivas'ta kazaya karışanların kimlik bilgilerini sızdıran 3 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:07
Öğle
12:59
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
19:55
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Eski Ukrayna güzeli silah kuşandı!

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.