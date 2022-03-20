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Mersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

20.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çubukkoyağı Mahallesi'nde kahvehanenin önünde karşılaşan Mehmet Bal ile Atakan Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Atakan Y, tabancayla Bal'a ateş ederek kaçtı.

Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan Bal, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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