Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İnsu Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi.

Ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla 2 keçinin yanına ulaştı.

Kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.



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