YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

27.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

M.K. (70) camiye gireceği sırada telsizle yanına gelip polis olduğunu söyleyen bir kişinin, sözde üst araması yaptığı sırada 2 bin 800 lirasını ve kimliğini çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemede şüphelinin S.Ç. (66) olduğunu belirledi.

Ekiplerin kısa sürede yakaladığı zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına, şüphelinin M.K. ile yürüdüğü anlar yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Mersin'de çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına alan kadın takdir topladıMersin'de çöpte bulduğu Türk bayraklarını evinde muhafaza altına alan kadın takdir topladı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:58
Yatsı
21:31

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.