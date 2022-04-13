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Mersin'de kokain ele geçirilmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

13.04.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklu 6 sanıktan 4'ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi

MERSİN (AA) - Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş, oğulları B.Ş. ve H.İ.Ş, firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. ile avukatlar katıldı.

Farklı bir soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası birleştirilen sanıklardan B.Ş, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgisinin bulunmadığını savunarak şirketin deposuna gelecek konteynerleri özellikle isteyen kimsenin olmadığını iddia etti.

Avukatlar ve bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, N.Ş. ile B.Ş'nin tutukluluk hallerinin devamına, diğerlerinin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin Limanı'nda konteynerlerde 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanıklar hakkında, "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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