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Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor

15.08.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu doktorun yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 20 Ekim 2021'de meslektaşı Hasan Ç. tarafından pompalı tüfekle öldürülen doktor Ahmet Dikmen'in ağabeyi Durmuş ve kardeşi Adnan Dikmen ile taraf avukatları katıldı. Kovid-19'a yakalandığı belirtilen sanık Hasan Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki avukatı, geçen celsede sanığın şizofreni hastası olduğunu ileri sürdüğünü anımsatarak, buna dair bir kanıtın bulunmadığını, Hasan Ç'nin cezadan "kurtuluş yolu" aramaya çalıştığını savundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınması gerektiğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Ç, meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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